【新股IPO】阿斯利康據報研分拆中國業務在港上市　中國總裁斥謠言

▲ 【新股IPO】阿斯利康據報研分拆中國業務在港上市 公司：拒評市場傳聞

據外電報引述消息人士指，歐洲大型藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研究分拆中國業務於香港上市的可能性，減少受到地緣政治緊張的影響。報道引述3位匿名知情人士透露，阿斯利康內部在幾個月前，已開始與銀行家討論分拆想法。

不過，內媒引述阿斯利康全球執行副總裁、國際業務及中國總裁王磊表示，有關消息屬謠言。阿斯利康集團發言人早前回應查詢時表示，不會對有關未來戰略或併購的謠言或猜測發表評論。

外電：阿斯利康分拆有利降低風險

外電報道引述「熟悉阿斯利康計劃的人士」表示，集團擬將一個獨立部門在香港或上海上市，除了可提供單獨的資金來源，也認為這可以使其更加貼近一家中國本土企業，在政治上免受中國打擊的影響，令 投資公司其他業務的投資者放心。

阿斯利康的一位顧問表示，這個想法已經討論了幾年，直到最近，由於全球生物科技股的低迷，它才被擱置。

報道指，該藥廠希望將把其在中國的業務拆分為一個獨立的法律實體，但將保留對該業務的控制權。不過，阿斯利康仍未就事件有最終定案，因此分拆可能最終不會發生。

阿斯利康目前在倫敦上市，市值約1830億英鎊，是英國最高市值上市公司。去年，中國佔阿斯利康總銷售額的13%，是中國最大的製藥商。

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編輯：姚卓然