【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、半日人民幣成交約1億　李寧郭炳聯親身撐場

▲ 【人民幣港股】港交所今推出雙櫃台交易模式

港交所 （00388） 今日起推出「港幣–人民幣雙櫃台模式」，24家大型港股新增人民幣櫃台，供投資者以人民幣買賣股票，並可作跨櫃台交易。首批納入「雙櫃台」名單包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、中移動 （00941） ，總市值佔港股總市值逾三分之一，並佔港股日均成交約4成。

在港股通投資者未能在首日參與雙櫃台模式，市場早預計人民幣櫃台交易量會偏低。本報統計半日成交，24家港股的人民幣櫃台合計成交額約9900萬元人民幣，涉及545宗交易。港股半日大市成交535億元。

雙櫃台模式下，相關股份的港幣及人民幣櫃台屬於同一類別，擁有相同的持有人權利及權益，並可在櫃台之間完全互換。同時，交易所設立雙櫃台造市商，為人民幣櫃台股份作雙向報價，令兩個櫃台價格差異較窄。兩個櫃台有獨立上市編號，人民幣櫃台股份代號有5個數字，以「8」為首。

人民幣櫃台首半日成交近1億元 中移動最受歡迎

24家參與的港股之中，以中移動 （80941） 人民幣櫃台交易最為活躍，半日錄3700萬元人民幣成交，涉183宗交易。其次為騰訊控股 （80700） ，半日成交額2800萬元人民幣，涉94宗交易。中移動、騰訊港元櫃台半日成交額分別為2.7億、38億港元。

另外，比亞迪 （81211） 、安踏 （82020） 人民幣櫃台在早市都未錄成交。

雙櫃台模式被視為香港促進人民幣國際化的重要舉措之一，不單港府高層官員、港交所董事會成員之外，部分發行人的大股東也親自撐場，包括李寧 （02331） 創辦人李寧、新地 （00016） 主席郭炳聯都有出席港交所特設的敲鑼儀式。

▲ 李寧（02331）大股東李寧（左３）和新鴻基地產（00016）主席郭炳聯（右４）都有出席港交所雙櫃台模式的啟動儀式

▲ 財政司司長陳茂波、金管局總裁余偉文、證監會行政總裁梁鳳儀，以至港交所董事會主席史美倫、成員任志剛和唐家成都有參與。

北水料成雙櫃台交易量提升關鍵

財政司司長陳茂波致詞時表示，下一優先處理的工作是爭取港股通南向交易時，可以直接使用人民幣櫃台買賣。

港交所也重申新模式為未來港股通買賣人民幣計價港股做好前期準備工作，行政總裁歐冠昇稱，一旦港股通可以參與人民幣櫃台，南向資金流動可進一步提升，而人民幣國際化進程未來10年會在全球市場中扮演更重要的角色，港交所會不斷擴大人民幣產品和風險管理工具生態圏。

分析認為，投資者不希望投資組合曝露在外滙風險下，因此內地投資者有動力在香港購買以人民幣計價的股票，規避外滙風險，新模式長遠上有望吸引更多投資者，增加香港市場的成交額。

若成功讓港股通參與，雙櫃台將為港股引來新一波內地資金。彭博彙編的數據顯示，內地投資者在香港股市的影響力愈來愈大，他們在港股的成交額佔每日總成交額的26%以上，不過年初至今港股日均成交量僅1160億元，為2019年以來最低。

首批24家參與港幣—人民幣雙櫃台模式股份

初級櫃台股份代號

（港幣櫃台） 二級櫃台股份代號

（人民幣櫃台） 證券名稱 00011 80011 恒生銀行 00016 80016 新鴻基地產 00020 80020 商湯集團 00175 80175 吉利汽車 00291 80291 華潤啤酒 00388 80388 香港交易所 00700 80700 騰訊 00883 80883 中海油 00941 80941 中國移動 00992 80992 聯想集團 01024 81024 快手科技 01211 81211 比亞迪股份 01299 81299 友邦保險 01810 81810 小米集團 02020 82020 安踏體育 02318 82318 中國平安 02331 82331 李寧 02333 82333 長城汽車 02388 82388 中銀香港 03690 83690 美團 06618 86618 京東健康 09618 89618 京東集團 09888 89888 百度集團 09988 89988 阿里巴巴

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責任編輯︰梁浩碩