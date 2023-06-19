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【人民幣港股】港交所今推出雙櫃台模式、李寧郭炳聯親身撐場　部分股份首小時未成交

股市 10:41 2023/06/19

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【人民幣港股】港交所今推出雙櫃台交易模式

港交所 （00388） 今日起推出「港幣–人民幣雙櫃台模式」，24家大型港股新增人民幣櫃台，供投資者以人民幣買賣股票，並可作跨櫃台交易。首批納入「雙櫃台」名單包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、中移動 （00941） ，總市值相當於1.9萬億美元，佔全體股市總市值逾三分之一、港股日均成交約4成。

雙櫃台模式下，相關股份的港幣及人民幣櫃台，屬於同一類別，擁有相同的持有人權利及權益，並可在櫃台之間完全互換，人民幣櫃台股份代號有5個數字，以「8」為首。同時，交易所設立雙櫃台造市商，為人民幣櫃台股份作雙向報價，令兩個櫃台價格差異較窄。

首日人民幣櫃台交易量料較低

在港股通投資者未能在首日參與雙櫃台，市場早預計人民幣櫃台交易量會偏低。

在首小時交易中，騰訊 （80700） 人民幣櫃台錄1460萬元人民幣成交，涉27宗交易，較港幣櫃台同一時間有逾5700宗交易、25億元成交，明顯較少。另一重磅藍籌友邦 （81299） 人民幣櫃台暫未有成交。

雙櫃台模式被視為香港促進人民幣國際化的重要舉措之一，部分發行人的大股東也親自撐場，包括李寧 （02331） 創辦人李寧、新地 （00016） 主席郭炳聯都有出席港交所特設的敲鑼儀式。

李寧（02331）大股東李寧（左３）和新鴻基地產（00016）主席郭炳聯（右４）都有出席港交所雙櫃台模式的啟動儀式

北水料成雙櫃台交易量提升關鍵

財政司司長陳茂波致詞時表示，下一優先處理的工作是爭取港股通南向交易可以直接選用人民幣櫃台。

分析認為，投資者不希望投資組合曝露在外滙風險下，內地投資者將有動力在香港購買以人民幣計價的股票，規避這種風險。某種程度上，它會吸引更多投資者，並會增加香港市場的成交額。

若成功讓港股通參與，雙櫃枱將為港股引來新一波內地資金。彭博彙編的數據顯示，內地投資者在香港股市的影響力愈來愈大，他們在港股的成交額佔每日總成交額的26%以上。

年初至今，港股每日平均交易額已降至1160億元，為2019年以來最低。

首批24家參與港幣—人民幣雙櫃台模式股份

初級櫃台股份代號
（港幣櫃台）		 二級櫃台股份代號
（人民幣櫃台）		 證券名稱
00011 80011 恒生銀行
00016 80016 新鴻基地產
00020 80020 商湯集團
00175 80175 吉利汽車
00291 80291 華潤啤酒
00388 80388 香港交易所
00700 80700 騰訊
00883 80883 中海油
00941 80941 中國移動
00992 80992 聯想集團
01024 81024 快手科技
01211 81211 比亞迪股份
01299 81299 友邦保險
01810 81810 小米集團
02020 82020 安踏體育
02318 82318 中國平安
02331 82331 李寧
02333 82333 長城汽車
02388 82388 中銀香港
03690 83690 美團
06618 86619 京東健康
09618 89618 京東集團
09888 89888 百度集團
09988 89988 阿里巴巴

【人民幣港股】摩通：港幣-人民幣雙櫃台可帶來潛在資金流入　惟對中資科網股利好作用有限

【人民幣港股】港交所新增3家雙櫃台證券、首日24家證券參與　梁鳳儀：納港股通可令更多人民幣離岸流通（附名單）

責任編輯︰梁浩碩

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