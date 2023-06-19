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【人民幣港股】港交所今推出雙櫃台交易模式
港交所 （00388） 今日起推出「港幣–人民幣雙櫃台模式」，允許投資者除港元外也可用人民幣買賣股票，以進一步支持人民幣於港股發展。首批納入「雙櫃台」名單包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、中移動 （00941） 等24間公司，總市值相當於1.9萬億美元，佔全體股市總市值逾三分之一。
雙櫃台模式僅涵蓋在港幣及人民幣櫃台上市的證券，證券在不同貨幣的櫃台交易，但一般屬於同一類別，擁有相同的持有人權利及權益，並可在櫃台之間完全互換，人民幣櫃台股份代號有5個數字，以「8」為首。
分析認為，作為投資者，不希望投資組合曝露在外滙風險下。中國投資者將有動力在香港購買以人民幣計價的股票，規避這種風險。某種程度上，它會吸引更多投資者，並會增加香港市場的成交額。
若成功，雙櫃枱將為港股引來新一波內地資金。彭博彙編的數據顯示，內地投資者在香港股市的影響力愈來愈大，他們在港股的成交額佔每日總成交額的26%以上。
年初至今，港股每日平均交易額已降至1160億元，為2019年以來最低。
首批24家參與港幣—人民幣雙櫃台模式股份
|初級櫃台股份代號
（港幣櫃台）
|二級櫃台股份代號
（人民幣櫃台）
|證券名稱
|00011
|80011
|恒生銀行
|00016
|80016
|新鴻基地產
|00020
|80020
|商湯集團
|00175
|80175
|吉利汽車
|00291
|80291
|華潤啤酒
|00388
|80388
|香港交易所
|00700
|80700
|騰訊
|00883
|80883
|中海油
|00941
|80941
|中國移動
|00992
|80992
|聯想集團
|01024
|81024
|快手科技
|01211
|81211
|比亞迪股份
|01299
|81299
|友邦保險
|01810
|81810
|小米集團
|02020
|82020
|安踏體育
|02318
|82318
|中國平安
|02331
|82331
|李寧
|02333
|82333
|長城汽車
|02388
|82388
|中銀香港
|03690
|83690
|美團
|06618
|86619
|京東健康
|09618
|89618
|京東集團
|09888
|89888
|百度集團
|09988
|89988
|阿里巴巴
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責任編輯︰梁浩碩