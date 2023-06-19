▲ 【人民幣港股】港交所今推出雙櫃台交易模式

港交所 （00388） 今日起推出「港幣–人民幣雙櫃台模式」，允許投資者除港元外也可用人民幣買賣股票，以進一步支持人民幣於港股發展。首批納入「雙櫃台」名單包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、中移動 （00941） 等24間公司，總市值相當於1.9萬億美元，佔全體股市總市值逾三分之一。

雙櫃台模式僅涵蓋在港幣及人民幣櫃台上市的證券，證券在不同貨幣的櫃台交易，但一般屬於同一類別，擁有相同的持有人權利及權益，並可在櫃台之間完全互換，人民幣櫃台股份代號有5個數字，以「8」為首。

分析認為，作為投資者，不希望投資組合曝露在外滙風險下。中國投資者將有動力在香港購買以人民幣計價的股票，規避這種風險。某種程度上，它會吸引更多投資者，並會增加香港市場的成交額。

若成功，雙櫃枱將為港股引來新一波內地資金。彭博彙編的數據顯示，內地投資者在香港股市的影響力愈來愈大，他們在港股的成交額佔每日總成交額的26%以上。

年初至今，港股每日平均交易額已降至1160億元，為2019年以來最低。

首批24家參與港幣—人民幣雙櫃台模式股份

初級櫃台股份代號

（港幣櫃台） 二級櫃台股份代號

（人民幣櫃台） 證券名稱 00011 80011 恒生銀行 00016 80016 新鴻基地產 00020 80020 商湯集團 00175 80175 吉利汽車 00291 80291 華潤啤酒 00388 80388 香港交易所 00700 80700 騰訊 00883 80883 中海油 00941 80941 中國移動 00992 80992 聯想集團 01024 81024 快手科技 01211 81211 比亞迪股份 01299 81299 友邦保險 01810 81810 小米集團 02020 82020 安踏體育 02318 82318 中國平安 02331 82331 李寧 02333 82333 長城汽車 02388 82388 中銀香港 03690 83690 美團 06618 86619 京東健康 09618 89618 京東集團 09888 89888 百度集團 09988 89988 阿里巴巴

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責任編輯︰梁浩碩