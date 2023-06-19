  • 28°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 08:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣港股】港交所今推出雙櫃台交易模式

股市 08:16 2023/06/19

分享：

分享：

【人民幣港股】港交所今推出雙櫃台交易模式

港交所 （00388） 今日起推出「港幣–人民幣雙櫃台模式」，允許投資者除港元外也可用人民幣買賣股票，以進一步支持人民幣於港股發展。首批納入「雙櫃台」名單包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、中移動 （00941） 等24間公司，總市值相當於1.9萬億美元，佔全體股市總市值逾三分之一。

雙櫃台模式僅涵蓋在港幣及人民幣櫃台上市的證券，證券在不同貨幣的櫃台交易，但一般屬於同一類別，擁有相同的持有人權利及權益，並可在櫃台之間完全互換，人民幣櫃台股份代號有5個數字，以「8」為首。

分析認為，作為投資者，不希望投資組合曝露在外滙風險下。中國投資者將有動力在香港購買以人民幣計價的股票，規避這種風險。某種程度上，它會吸引更多投資者，並會增加香港市場的成交額。

若成功，雙櫃枱將為港股引來新一波內地資金。彭博彙編的數據顯示，內地投資者在香港股市的影響力愈來愈大，他們在港股的成交額佔每日總成交額的26%以上。

年初至今，港股每日平均交易額已降至1160億元，為2019年以來最低。

首批24家參與港幣—人民幣雙櫃台模式股份

初級櫃台股份代號
（港幣櫃台）		 二級櫃台股份代號
（人民幣櫃台）		 證券名稱
00011 80011 恒生銀行
00016 80016 新鴻基地產
00020 80020 商湯集團
00175 80175 吉利汽車
00291 80291 華潤啤酒
00388 80388 香港交易所
00700 80700 騰訊
00883 80883 中海油
00941 80941 中國移動
00992 80992 聯想集團
01024 81024 快手科技
01211 81211 比亞迪股份
01299 81299 友邦保險
01810 81810 小米集團
02020 82020 安踏體育
02318 82318 中國平安
02331 82331 李寧
02333 82333 長城汽車
02388 82388 中銀香港
03690 83690 美團
06618 86619 京東健康
09618 89618 京東集團
09888 89888 百度集團
09988 89988 阿里巴巴

【人民幣港股】摩通：港幣-人民幣雙櫃台可帶來潛在資金流入　惟對中資科網股利好作用有限

【人民幣港股】港交所新增3家雙櫃台證券、首日24家證券參與　梁鳳儀：納港股通可令更多人民幣離岸流通（附名單）

責任編輯︰梁浩碩

港股 股票 人民幣 香港交易所（00388）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】阿斯利康據報研分拆中國業務在港上市　公司：拒評市場傳聞

下一篇文章

【資源股】江西銅分拆江銅銅箔A股上市申請　獲深交所通過
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓匯價】日圓兌港元跌至5.51算、日本央行未撤YCC　專家教路幾時唱yen最好
【日圓匯價】日圓兌港元跌至5.51算、日本央行未撤YCC　專家教路幾時唱yen最好
【馬雲行蹤】馬雲現身杭州　出席阿里全球數學賽決賽
【馬雲行蹤】馬雲現身杭州　出席阿里全球數學賽決賽
【TSLA】Tesla半年累升111%　馬斯克透露股價再升玄機？
【TSLA】Tesla半年累升111%　馬斯克透露股價再升玄機？
【618購物節】阿里巴巴淘寶天貓618最後衝刺：305品牌成交破億　256萬中小商家成交超去年
【618購物節】阿里巴巴淘寶天貓618最後衝刺：305品牌成交破億　256萬中小商家成交超去年
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【智能駕駛】華為余承東料車企洗牌慘烈　比亞迪可存活　其他難說
【智能駕駛】華為余承東料車企洗牌慘烈　比亞迪可存活　其他難說
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款