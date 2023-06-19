▲ 【新股IPO】中國實驗室服務商艾迪康9860今日起招股 一手入場費6222元

中國三大獨立醫學實驗室服務商艾迪康（Adicon 新上市編號︰09860）今日（19日）起至23日招股。艾迪康計劃發行近3319.3萬股，一成於香港作公開發售，發售價將為每股12.32元，集資最多近4.1億元，每手500股，一手入場費約6222.1元。艾迪康預期將於6月30日掛牌。摩根士丹利及富瑞為聯席保薦人。

艾迪康主要透過33個自營實驗室組成的集成網絡為醫院和體檢中心提供檢驗服務。截至去年底，其檢測組合包括4000多種醫療診斷檢驗，其中包括1700多種普檢及2300多種特檢。去年艾迪康收益為48.6億元人民幣，按年升43.8%，母公司擁有人應佔溢利為6.8億元人民幣，增長近1.2倍。

艾迪康引入邁瑞全球、香港新產業、復星診斷、Timestar Elite及Corelink為基石投資者，共投資3717萬美元。

所得款項淨額約15%擬將用於加強其普檢及特檢能力，包括研發以及銷售及營銷能力，25%用於通過新建實驗室、合夥投資及開發新渠道用於網絡拓展，25%用於為業務開展工作與行業參與者形成戰略合作及戰略性及附加收購機會，15%用於升級及擴大現有實驗室，10%用於投資營運基礎設施，包括物流設施、人工智能技術及信息技術基礎設施，10%作營運資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩