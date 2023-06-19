【自動駕駛】百度半日跌4%　L4級無人駕駛的士「蘿蔔快跑」獲深圳批營運

▲ 百度「蘿蔔快跑」獲批在深圳坪山區展開全無人商業化營運

百度 （09888） 宣布，旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」獲得深圳坪山區批准，是首批平台可在當區開展L4級無人駕駛商業化收費運營。目前，百度L4自動駕駛安全運營測試里程累計已經超過6000萬公里，而「蘿蔔快跑」全無人自動駕駛運營服務已在北京、武漢、重慶三地落地。

百度周一（19日）半日跌4%，報138.9元。

百度稱，坪山區政府在「2023未來汽車先行者大會暨全球智能網聯汽車商業化創新大會」上，向「蘿蔔快跑」正式授牌。目前，平台在深圳的可運營區域達188平方公里，運營時間從7點到22點。用戶通過蘿蔔快跑App/小程序、百度地圖、百度App等平台，即可呼叫「全無人」車輛，車輛會自動前往用戶輸入的目的地。

截至今年首季，「蘿蔔快跑」訂單總量已超過200萬，是全球最大的自動駕駛出行服務商，同時亦收穫不俗的用戶滿意度。數據顯示，季内，平台用戶滿意度評價達4.9分，其中五星好評佔比97.12%。此外，平台去年下半年月內復乘率穩定在50%以上，較2021年提升了近10%，而去年活躍用戶數量亦較2021年增加近2倍。

何謂自動駕駛等級？

按照國際汽車工程學會（SAE International）界定，自動駕駛汽車分6個等級，「蘿蔔快跑」是屬於L4（高度自動駕駛），其餘宣稱L4的品牌是Google母企Alphabet（美：GOOG）旗下「 Waymo 」等，而特斯拉（美：TSLA）的輔助駕駛系統（Autopilot）及自動駕駛系統（FSD，Full Self-Driving）僅符合2級標準。

自動駕駛等級 含義 L0（無自動駕駛） 即手動控制，由人類來完成「動態駕駛任務」 L1（駕駛員輔助） 汽車具有單獨的自動化駕駛輔助系統，如轉向或加速（巡航控制） L2（部分自動駕駛） 汽車能控制轉向以及加速或減速 L3（有條件自動駕駛） 汽車具有「環境檢測」能力，可自行根據信息作出決定，但仍需要人類操控，且須在系統無法執行任務時進行操控 L4（高度自動駕駛） 汽車採用無人駕駛模式運行，但由於條件限制（如，法律、基礎設施發展欠妥），只能在限定區域行駛 L5（完全自動駕駛） 汽車不需要人為關注，不受地理圍欄限制，甚至亦不會有方向盤或加速/制動踏板

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記者：伍鍵文