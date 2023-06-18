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【外圍一周前瞻】聚焦美製造業PMI及儲局官員講話 周四英倫銀行公布議息結果（附數據表）
本周一（19日）為美國六月節假期，美股休市一天。本周聚焦美國6月製造業PMI，市場料為48.5，同時，多位儲局官員將於本周講話，其中，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將於周四（22日）在國會發表證詞，相信可為上周暫停加息後、未來的加息步伐帶來啟示。
除了鮑威爾，聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德（James Bullard）、紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）、理事庫克（Lisa Cook）、理事傑斐遜（Philip Jefferson）、芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）、理事鮑曼（Michelle Bowman）、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）、里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin），以及亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）也均會在本周發話講話。
值得留意是，上述儲局官員中，梅斯特、巴爾金及博斯蒂克在FOMC沒有投票權。
英央行周四議息 料加息0.25厘
另外，英倫銀行將於本周四公布議息結果，市場預期再加息25點子。美銀日前表示，英國的經濟數據好於預期，通脹持續走高，促使英倫銀行維持強硬的加息取態，預期將再加息三次，每次25點子，推升利率達5.25厘，這會為英鎊帶來支持。
|本周美國重點數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|6月19日
|6月NAHB房產市場指數
|51
|50
|6月20日
|5月建築許可（按月）
|＋0.6%
|-1.40%
|5月新屋開工（按月）
|-0.10%
|＋2.2%
|6月22日
|首次申領失業救濟金人數
|25.5萬
|26.2萬
|連續申領失業救濟金人數
|178.5萬
|177.5萬
|美國首季經常賬戶
|2180億美元
|2068億美元
|5月成屋銷售（按月）
|-0.70%
|-3.40%
|6月23日
|6月標普全球美國製造業PMI初值
|48.5
|48.4
|6月標普全球美國服務業PMI初值
|54
|54.9
|6月標普全球美國綜合PMI初值
|53.5
|54.3
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編輯：袁諾曦