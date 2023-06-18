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【外圍一周前瞻】聚焦美製造業PMI及儲局官員講話　周四英倫銀行公布議息結果（附數據表）

股市 22:06 2023/06/18

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【外圍一周前瞻】聚焦美製造業PMI及儲局官員講話　周四英倫銀行公布議息結果（附數據表）

本周一（19日）為美國六月節假期，美股休市一天。本周聚焦美國6月製造業PMI，市場料為48.5，同時，多位儲局官員將於本周講話，其中，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將於周四（22日）在國會發表證詞，相信可為上周暫停加息後、未來的加息步伐帶來啟示。

除了鮑威爾，聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德（James Bullard）、紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯（John Williams）、理事庫克（Lisa Cook）、理事傑斐遜（Philip Jefferson）、芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）、理事鮑曼（Michelle Bowman）、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）、里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin），以及亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）也均會在本周發話講話。

值得留意是，上述儲局官員中，梅斯特、巴爾金及博斯蒂克在FOMC沒有投票權。

英央行周四議息 料加息0.25厘

另外，英倫銀行將於本周四公布議息結果，市場預期再加息25點子。美銀日前表示，英國的經濟數據好於預期，通脹持續走高，促使英倫銀行維持強硬的加息取態，預期將再加息三次，每次25點子，推升利率達5.25厘，這會為英鎊帶來支持。

本周美國重點數據
日期 項目 預測 前值
6月19日 6月NAHB房產市場指數 51 50
6月20日 5月建築許可（按月） ＋0.6% -1.40%
5月新屋開工（按月） -0.10% ＋2.2%
6月22日 首次申領失業救濟金人數 25.5萬 26.2萬
連續申領失業救濟金人數 178.5萬 177.5萬
美國首季經常賬戶 2180億美元 2068億美元
5月成屋銷售（按月） -0.70% -3.40%
6月23日 6月標普全球美國製造業PMI初值 48.5 48.4
6月標普全球美國服務業PMI初值 54 54.9
6月標普全球美國綜合PMI初值 53.5 54.3

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編輯：袁諾曦

經濟 美股 美國聯儲局 英倫銀行 通脹 鮑威爾 PMI
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