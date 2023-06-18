【新股IPO】華潤電力：預計華潤新能源下半年深交所遞上市申請　料分拆後仍持7成股權

▲ 【新股IPO】華潤電力：華潤新能源下半年遞深交所上市申請 料分拆後仍持7成股權

華潤電力 （00836） 發公告指，聯交所上市委員會已同意華潤電力建議分拆華潤新能源控股A股上市，預期分拆公司將於下半年向深圳交易所提交A股上市申請。華潤電力預計，華潤新能源上市所發行新A股數目為分拆公司已擴大發行股本的15%至30%，料華潤電力仍會持有華潤新能源已擴大發行股本不少於70%。

華潤電力稱，分拆華潤新能源A股上市所得款項淨額用途中，約70%用於未來3至5年在中國建設超過30個風電場及光伏電站項目，考慮到風電、光伏項目的一般建設期為6個月至2年，華潤新能源將根據各個項目的開工時間及建設期進度合理投入募集資金；及約30%用於一般運營資金用途。

華潤新能源去年純利為76.90億元，按年增5.0%；截至去年底合併淨資產約為754.33億元。華潤新能源持有150風電場，運營權益裝機超過15,000兆瓦；以及擁超過30座光伏電站，運營權益裝機超過1,100兆瓦。

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編輯：李哲毅