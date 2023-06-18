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【京東9618】新任CEO許冉：貫徹下沉市場、用低價觸達新用戶　未來20年達成「35711」目標

股市 20:57 2023/06/18

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【京東9618】新任CEO許冉：貫徹下沉市場、用低價觸達新用戶　未來20年達成「35711」目標

京東近月大刀闊斧調整架構，京東周日（18日）發出員工信，提出未來20年要達成「35711」目標，包括京東能有3家收入過萬億、淨利潤過700億元的公司；5家進入世界五百強的公司；7家從零做起市值不低於1000億的上市公司；能為國家繳納1000億稅收；提供超過100萬就業崗位。

成立20週年之際的京東集團密謀再作新一輪改革，加強平價策略。新上任京東集團首席執行官許冉表示，未來要重點做好三大戰略，包括1）貫徹下沉市場、技術服務、國際業務三大戰略；2），恪守京東經營理念，持續優化管理體系和組織機制；3），加強企業價值底座，傳承企業文化。

許冉指出，在下沉市場，京東將聚焦「極致低價」和「豐富供給側」發力。許冉表示，京東追求「多、快、好、省」，服務更多用戶，「未來一段時期，我們將重點圍繞『省』和『多』，通過低價進一步觸達廣泛的下沉市場增量用戶」。許冉指出，低價是一種系統化的綜合能力，其根基在於供應鏈，低價表象的背後，是立足於供應鏈更低的運營成本和更高的運營效率。

許冉強調，京東在提升供應鏈效率上積累了20年，有足夠的能力實現優品低價，確保價格打折、品質不打折、服務不打折。許冉又稱，技術服務上，京東將持續提升自研佔比，不斷完善差異化產品；國際業務上，京東將以完善供應鏈基礎設施作為支點，持續深化海外供應鏈能力建設。

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記者：李哲毅

美股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）
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