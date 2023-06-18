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【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？

股市 20:25 2023/06/18

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【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？

盈富基金 （02800） 上周五再錄得大成交166億元，罕有再居成交榜冠軍，超越阿里巴巴 （09988） 的161億元及騰訊 （00700） 的129億元成交，為何盈富基金成交激增？

雖然ETF通自去年7月已推出，但盈富基金大成交出現與ETF通有關，上周五北水買賣盈富基金的成交便達50億元，幾乎全是沽出成交。

盈富基金於6月1日成交180億元，6月5及6日成交亦達122億及123億元，北水當日買賣盈富成交便分別達50億、77億及65億元，均顯示佔當日成交一定的比重。至於盈富6月1日的沽空成交55億元，6月5日及6日為93億及34億元。

而6月7日，盈富基金不入北水成交十大，當日盈富成交額僅22億元，沽空成交僅10億元，兩者分別是如此的大。

香港投資產品中，盈富基金、期指、期權、牛熊證，其實均是買大市升跌的產品，但不同的是，槓桿水平有很大分別，期指只需支付按金便可炒賣，北水買賣盈富基金，則沒有槓桿，除非內地投資者配資買貨。而且沒有沽空，即內地投資者看好就買入，看淡就沽貨，但沒有得借貨沽空，在港期貨投資者則可開沽倉沽空，市況逆轉時行動最快。

不過，期指成交近年並不活躍，即月期指平時僅約十多萬張的水平。

反而北水大舉買賣盈富基金，則帶動該範圍流通性，吸引指數套利或其他投資者對賭的交易。簡單來說，是內地投資者激活盈富買賣。因內地投資者只有一招，就是買或賣，但港投資者則可有其他操作，若基金價格即市偏離資產價格，港投資者便可作沽空操作，另外，北水近期沽貨，港投資者若對賭看好，則孖展買入盈富，或比期貨更易開倉，槓桿風險比期指低，亦無轉倉風險等等的計算，令盈富亦成為好淡對決的小戰場。隨着內地買賣盈富，港投資者相關操作，令盈富的成交更大。

【ETF攻略】盈富基金百億成交超騰訊1.3倍　北水沽貨、空軍突襲、大戶贖回湧現

記者：譚志偉

騰訊控股（00700） 港股 盈富基金（02800） 阿里巴巴－SW（09988） 期權 牛熊證 期貨 ETF 沽空
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