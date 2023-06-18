【大行報告｜手機設備股】摩通：舜宇復甦前景未必平坦　維持中性評級　目標價97元

▲ 摩通：舜宇復甦前景未必平坦 維持中性評級 目標價97元

舜宇光學 （02382） 舉行年度投資者日。摩根大通發表報告稱，管理層在當日對全年智能手機的出貨量持保守態度，出貨量預期按年增長0.3%，削減至下跌6.3%，預計全年達11億部，當中内地智能手機市場出貨量料下跌5.1%至2.6億部，符合該行的預測，這亦預示下半年復甦幅度或有限。

摩通引述管理層指，智能手機鏡頭銷量下跌趨勢料將持續，主要受疲弱終端市場及成本壓力持續上升所拖累，但另一方面，管理層認爲可折疊智能手機的興起或其有利於光學行業，主要因爲折疊手機需要更小的模塊及更佳的圖像處理能力，又預計智能手機鏡頭規格升級趨勢會持續。

管理層亦對車載鏡頭組業務保持樂觀，隨著新能源汽車普及率不斷提高，預計每個攝像頭數量亦不斷增加，有信心在内地保持第一的市場份額。

管理層：專注提升盈利、產品創新能力

此外，管理層認爲，光學元件將在AR/VR中扮演更重要的角色，以蘋果日前發布的Vision Pro爲例，設備採用了12個攝像頭、1個結構光等模塊，以實現3D視覺和空間計算，認爲鏡頭需求將隨著XR市場的擴張而快速增長。

面對手機出貨量走弱，摩通稱管理層將專注於提升盈利能力和、產品創新，以及拓展新業務，包括（1）擴大海外市場份額；（2）為相機模塊製作系統升級；及（3）提升越南和印度的產能以配合客戶。

維持舜宇「中性」評級、目標價予97元

摩通指出，舜宇的手機產品組合在下行周期有所改善，而車載鏡頭業務亦持續增長，反映出舜宇的經營能力，惟預料復甦前景未必平坦，因此目前估值屬合理，維持「中性」評級，目標價予97元，對應2024年預測市盈率約23倍。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【大行報告｜手機設備股】大和：舜宇4月出貨量大致符合預期 籲趁股價弱勢進行收集

【手機設備股】舜宇光學5月手機鏡頭出貨量按年升4.3%

記者：伍鍵文