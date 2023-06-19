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【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡

環球社會熱點 08:05 2023/06/19

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英國路易小王子（Prince Louis）一向表情多多，經常吸引到外界目光。路易上周六（17日）參加爺爺查理斯三世（King Charles III）的壽辰閱兵禮，期間做出多個趣怪表情，再次搶鏡成網民焦點。

威廉將於私人領地建公屋 致力解決露宿者問題  【下一頁】

現年5歲的路易和哥哥喬治王子（Prince George）及姐姐夏洛特公主（Princess Charlotte），一同乘坐馬車參與巡遊。其後路易與家人亦有現身白金漢宮露台，觀看飛機表演並和民眾打招呼。

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路易期間一直表情多多，包括在查理斯騎馬在前方巡遊時，路易坐在後方馬車上輕掩鼻子扮鬼臉。當皇家空軍紅箭飛行表演隊（Red Arrows Aerobatic Team）表演時，路易也嘟嘴舉高雙臂。

查理斯首慶官方壽辰 30多年來再有君主騎馬閱兵  【下一頁】

路易亦有在露台上向民眾打招呼，但有別於其他王室成員，他將靠在露台欄杆上以雙手托臉。他亦有向士兵致敬，但理應舉起的手臂再度放在露台上，獲網民大讚可愛。

路易他去年在已故英女王的白金禧年閱兵禮上，因飛機噪音而掩耳的崩潰樣子亦在網上瘋傳。他在查理斯加冕典禮上打呵欠的表現，很多網民都表示能夠理解，畢竟儀式對於5歲兒童而言實在過於嚴肅。

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責任編輯：李俊儀

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