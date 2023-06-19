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AI生成全球100地區美女照 香港都有份（多圖）

環球社會熱點 09:05 2023/06/19

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美容業平台StyleSeat使用AI（人工智能）工具Midjourney，生成全球100個地區的美女照片，本港也在內。StyleSeat指AI生成大多數地區美女照片，相中女性妝容都較簡約自然，而且她們都穿著褲裝而非裙裝，挑戰傳統的性別規範。

【英國王室】威廉將於私人領地建公屋 致力解決露宿者問題 【下一頁】

查理斯首慶官方壽辰 30多年來再有君主騎馬閱兵  【下一頁】

AI生成全球100地區美女照

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平台對AI生成的照片設定多項標準，包括要生成逼真的全身肖像照，其中人物要面向相機，而且照片背景需為白色。

StyleSeat利用AI生成100個地區的美女照片，包括來自中國內地、香港、美國、加拿大、英國、印度、日本、南韓、丹麥、捷克、乍得、安哥拉等地。

StyleSeat認為AI生成的美女形象相對瘦弱及穿著得體，也設法將各地的種族及文化多樣性融入至整體外觀。

AI生成的大多數女性妝容極為簡單自然，表明AI並未將美麗與濃妝艷抹聯繫在一起。而且多張照片描繪的女性形象均穿著褲裝而非裙子，挑戰了傳統性別規範，也表明AI有能力識別各種服裝同樣美麗。

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責任編輯：鄭錦玲

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