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【電動車】理想汽車：首款純電車MEGA年底發布　有信心成50萬以上乘用車榜首

股市 18:54 2023/06/18

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【電動車】理想汽車：首款純電車MEGA年底發布　有信心成50萬以上乘用車榜首

理想汽車 （02015） （美：LI）上周六（17日）舉辦了家庭科技日活動，公佈宣布理想首款旗艦級純電車型定名MEGA，並計劃於2023年年底發布。理想稱，理想汽車有信心MEGA將成為50萬元（人民幣，下同）以上所有乘用車的銷量第一，不分能源形式、不分車身形式。

有內媒指，理想旗艦MEGA，定位為MPV（multi-Purpose Vehicles，多用途汽車），同時也是理想品牌首款純電動車型，車長預計在5.3米以上，車寬將在2米左右，車高保守估計在1.8至1.9米左右。理想MEGA將採用800伏高壓平台，並配套4C麒麟電池，同時會載理想自研認知大模型Mind GPT。

理想亦在活動上宣布，理想汽車對高壓純電車型的電池和電池熱管理系統進行了優化，更加充分地利用電池的最大5C充電倍率，可實現峰值500kW以上的充電功率，充電9分30秒，續航400公里。

此外，理想也已經開始自建5C超級充電網絡，今年年底，理想汽車將建設完成超過300個超級充電站，2025年超過3000個。在智能化上，理想公佈智能空間和智能駕駛的進展和規劃，並計劃於6月在北京和上海開啟城市自動輔助導航駕駛（NOA，Navigate on Autopilot）的早鳥用戶測試，於今年下半年向早鳥用戶開放通勤NOA。

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責任編輯：李哲毅

港股 美股 理想汽車—W（02015） 理想汽車（Li Auto，美：LI） 理想集團 科技產品 汽車
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