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【英國王室】威廉將於私人領地建公屋 致力解決露宿者問題

環球社會熱點 19:00 2023/06/18

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現年40歲的英國王儲威廉王子（Prince William）接受採訪時表示，自己決心有所作為支援露宿者，以免他們再陷入困境。威廉透露，他將會在私人領地上興建公屋。

查理斯首慶官方壽辰 30多年來再有君主騎馬閱兵  【下一頁】

威廉接受《星期日泰晤士報》採訪，是次也是他成為王儲後首次受訪。他已繼承康沃爾公爵（Duke of Cornwall）頭銜及13萬英畝（近5.3萬公頃）領地，橫跨康沃爾郡及肯特郡，當中包括多個莊園。

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威廉在採訪中被問及，是否有在領地建造「可負擔房屋」（affordable housing）的計劃。他給予肯定回應，指有計劃在適當的時候興建公屋（Social housing）。

他其後補充指自己並非政策專家，但會盡力而為。他指將會從細微處著手，若計劃進展順利，將尋求增加供應量。

威廉亦對政府、議會和慈善機構目前只是管理（managing）露宿者危機，而非提前預防而感到不滿。

他透露，他和太太凱特共同領導的英國王室基金會（Royal Foundation），正籌備一個大型項目，但希望將細節保密至本月底，直至項目能確切改善生活條件。

凱特專心照顧3子女 3分1公務離家不足20公里 【下一頁】

威廉亦被問及如何協助露宿者，他回應指自己不希望直接提供金錢，更傾向提供飲品和食物。他發現民眾不會和露宿者交流，群體變得隱形，但自己工作中會聆聽對方的故事，強調社會不能忽視問題。

威廉同時透露，正計劃帶子女探訪一個露宿者收容所，令他們接觸到英國數以萬計的人正面對的現實，長大後就明白一些人非常幸運，但亦有一些人需要幫助，因此部分人需要做更多事協助他人改善生活。

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責任編輯：李俊儀

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