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【波音BA】波音上調未來20年飛機交付預測　哪款機型未來暢銷？

股市 21:17 2023/06/18

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波音上調未來20年飛機交付預測　哪款是未來暢銷機型？

外電報道，美國飛機製造商波音（美：BA）上調未來20年飛機交付預測，由去年預計的41,170架飛機，略微上調至42,595架，不過，仍然低於2021年43,610架的預測。

路透引述波音預測，指窄體機（single-aisle jets）將是未來最暢銷的機型，在42,595架交付飛機中，預料窄體機佔32,420架、寬體機（widebody planes）佔約7,440架、支線客機（regional aircraft）佔1,810架、貨機佔925架。波音商業營銷副總裁 Darren Hulst解釋稱，不少廉航計劃倍增現有機隊規模，從而推升窄體機的需求。

波音看好内地航空市場

波音預計，當中約一半的新交付的飛機將取代舊機型，而另一半則用於增加航空公司的機隊規模。此外，内地航空業一直處於低迷狀況，各種封關、防疫檢疫措施令航空業無法如常運作，惟波音續看好内地市場，Hulst更稱當地航空市場非常強勁（very bullish）。

與此同時，同行的空中巴士亦於周三（14日）上調未來20年飛機交付量預測，由去年的39490架，上調至40850架。

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記者：伍鍵文

波音（Boeing，美：BA） 航空 航空業 廉航 美股 波音
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