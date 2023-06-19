【風雨不改】黃雨不影響慶祝父親節　零售人流銷量均增長

父親節遇上黃雨天氣，仍然無損港人慶祝的意欲。新鴻基地產發言人表示商場人流按年上升2成，帶動餐飲和零售生意按年增20%至30%。也有日本直送海鮮店表示生意不俗，人均消費大約900到1,000元。香港餐飲聯業協會會董陳強表示，整體餐飲市道比預期好，旗下餐廳入座亦已滿，很多人為避雨而選擇逛商場，逛完後就在商場用餐，因此天氣並不影響到生意。

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新地商場丁財旺按年增2成

新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，旗下15大商場在父親節的周末日人流暢旺，音樂會等活動及多重消費優惠獎賞，成功刺激商場人流及生意，人流及生意按年升20%，認為酷熱天氣加大雨下，市民轉至商場玩樂慶祝是要原因：「零售氣氛熾熱，近月又多慶祝節日，家庭客樂於外出慶祝，令旗下商場周末人流更見升幅。」

「中式酒樓最為受惠於父親節，除訂座率早於一星期前已逾8成、節日當日提早出現等位人龍外，亦帶動酒樓多做2至3輪生意，食客多選擇較貴的應節套餐，餐飲生意按年增20%至30%。疫後大家更重視養生，保健品均見銷量明顯增加，人均消費以千元起跳，生意額按年增20%。電子產品如電鬚刨、按摩槍等既合用，商家又多優惠，都是父親節送禮熱門選擇，生意額按年升幅逾15%至20%。」

零售商戶指消費券效應已失

經營日本海產直送的肯尼海鮮創辦人邵頌賢表示，父親節的銷情稍比母親節差，但依然成績不俗，人均消費大約900到1,000元，最多人買的是直送的海膽，每板約為400到600元，已賣出300多板，周末日每天也有幾十萬生意：「我們需要客戶提前至少一天下單，因此周日的天氣不太影響生意。」

他指出今年父親節成績稍遜於去年，認為母親節剛遇上消費券發放，所以成績較好，父親節已經用得七七八八，或是影響成績的原因。問到福島核廢水會否影響到情，他表示已經不賣來自福島、仙台一帶容易受影響地區的海鮮，主要入口自九州和北海道，因此未影響到銷情，反而因為日圓跌而降低了來貨價，賺得也較多。

餐飲業反受惠於惡劣天氣

香港餐飲聯業協會會董陳強表示，今年父親節整體成績比他預期中好，中式食肆在早兩三天前已經訂滿，日本餐廳亦已訂滿，直言「周五、六、日都坐滿」。他最初也擔心父親節市道不太好，但結果比預期中好，旗下餐廳入座亦已滿，他預期旗下餐廳可有比去年多2成生意。

問到酷熱天氣和天雨有否影響生意，他坦言有「一兩張來不到」是難免的，但對生意影響沒那麼大。他指他的餐廳大多開在商場和商業區，很多人為了避雨而選擇一家大細逛商場，逛完後就會在商場用餐，因此天氣並不影響到生意，反而可能有幫助。

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本報記者：李智賢

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