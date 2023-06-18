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【618購物節】阿里巴巴淘寶天貓618最後衝刺：305品牌成交破億　256萬中小商家成交超去年

股市 17:36 2023/06/18

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【618購物節】阿里巴巴淘寶天貓618最後衝刺：305品牌成交破億　256萬中小商家成交超去年

內地618年中電商促銷節步入尾聲，今年「618」期間，阿里巴巴 （09988） 淘寶天貓在內各電商平台均號稱將投入史上最大力度優惠福利，不過，淘寶天貓仍然延續近年低調處理銷售成績做法，未有多加披露618銷售數據。

今年淘寶天貓618全周期活動時間從5月23日延續至6月21日，其中6月15日至18日為活動高潮期，淘寶天貓從6月15日晚8時開啟狂歡，直至6月20日晚上12時結束。京東從6月15日晚8時開啟「萬店狂歡日」，6月17日晚上8時開啟「巔峰28小時」。

有內媒指，開啟「巔峰28小時」後，截至6月18日0時，淘寶天貓成交破億品牌數已達305個，如老廟黃金、菜百、萊芬、優時顏等；超256萬名中小商家今年的618成交額超過去年同期，還有118萬名中小商家實現1萬元（人民幣）成交，其中6.8萬名商家加入淘寶還不到3個月。

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責任編輯：李哲毅

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA）
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