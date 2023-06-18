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【618購物節】京東618高潮期啟動：首10分鐘3成國產品牌GMV增逾倍　續搶攻性價比、5蚊置物架增長超10倍

股市 17:09 2023/06/18

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【618購物節】京東618高潮期啟動：首10分鐘3成國產品牌GMV增逾倍　續搶攻性價比、5蚊置物架增長超10倍

內地年中電商節618踏入最後衝刺階段，京東 （09618） 在上周六（17日）晚上8時啟動「618高潮期」，首10分鐘約30%國產品牌成交額按年增長100%，而京東3C數碼產品繼續吸引大量消費者，首10分鐘內，蘋果（美：AAPL）iPhone、小米 （01810） 、榮耀、華為、OPPO、vivo等手機品牌成交額按年增長100%。

京東提到，居家品類銷售造好，首10分鐘內，數百個家電家居品牌成交額按年增長超100%，另外，京東超市10分鐘內成交用戶按年增長超35%，其中粽子等節慶食品成交額按年增長超10倍；奶粉品類成交額10分鐘破1000萬。奢品品類中，Celine、寶格麗BVLGARI增長超5倍；MAX MARA、VALENTINO、MAISON MARGIELA成交額按年增長超20倍。

力追價格競爭力 5蚊置物架增長超10倍

京東近月轉向力追價格競爭力，形容「今年京東618是投入力度最大的一次」，並舉例指，京東文具準備海量大牌低價文具， 1元（人民幣，下同）福利搶購8秒破萬件，另外，10分鐘內，低至5.45元的太空鋁置物架，訂單量按年增長超10倍，低至9.9元4包洗臉巾訂單量按年增長超8倍，而低至7.9元的菜刀、低至9.9元的保鮮膜訂單量按年增長10倍。

京東指出，今年618能夠做到低價、高質、優服務，背後有賴公司優化供應鏈。其中，線上線下全渠道融合激發更多更廣的消費需求，西安、瀋陽、東莞、昆明、重慶、合肥等7座城市的京東MALL和超級體驗店，截止周六晚上8點10分，單店平均客流量破萬。今年京東618期間，京東到家聯動超38萬家線下門店繼續開啟「線上下單、門店發貨、商品小時達最快分鐘達」的即時零售方式。

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記者：李哲毅

港股 美股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 家電 華為 小米 Vivo iPhone Oppo
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