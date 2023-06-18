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誤以為是跨性別13歲時切除乳房 事主成年後控告醫生

環球社會熱點 18:18 2023/06/18

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美國加州18歲少女Kayla Lovdahl起訴當地醫院Kaiser Foundation 和幾4名醫生，在她13歲時就切除她的乳房。事主稱自己11歲時受跨性別KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）影響，誤以為自己是跨性別人士。

英單性別學校可拒收跨性別學生 教師允自行決定性別代詞 【下一頁】

Kayla Lovdahl表示，她在11歲時被醫療專家敦促，接受包括侵入性手術等性別肯定治療。她在訴訟書中表示，院方向她開出處方藥。Kayla Lovdahl形容自己當時天真、幼稚且情緒如過山車般不穩定，但院方卻根據她的情緒決定讓她接受治療。

Kayla Lovdahl與心理健康問題鬥爭多年後，指11歲時受跨性別KOL影響，令她錯誤地以為自己是跨性別人士。訴訟書亦指，雖然Kayla Lovdahl在12歲時未曾接受適當的心理評估，但仍服用青春期阻斷劑和睪丸激素。

她的醫生曾向她父母表示，擁有一個活生生的兒子總比一個「已死的」女兒好（It is better to have a live son than a dead daughter）。院方亦未向她及父母，提供知情同意書指會引入治療。

英國女校老師上堂講「女孩下午好」惹學生不滿校方拒續約 【下一頁】

Kayla Lovdahl表示，過渡評估過程只持續了75分鐘。她接受評估後半年內，就接受了雙側乳房切除手術，但形容手術是由意識形態和利益驅動的醫療濫用表現，又指對切除乳房感到後悔。Kayla Lovdahl律師發表聲明指，過程是一種瘋狂虐待兒童的形式。

Kayla Lovdahl譴責制度，允許她在如此年輕時就接受手術。她指無其他醫學領域，允許醫生僅憑青少年患者意願，透過手術切除一個完全健康的身體部位。

Kayla Lovdahl更指，絕大多數的跨性別兒童若在青春期的初期接受治療，或可能長大後就意識到自己的損失，並對決定感到後悔。她形容相關經歷為磨難，不但身心都受創傷，更對此感到十分遺憾。

責任編輯：李俊儀

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