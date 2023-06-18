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英國劍橋郡新樓沉降 36座住宅要拆卸重建

環球社會熱點 17:06 2023/06/18

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英國劍橋郡有新屋苑發生沉降事故，由於地基已遭到破壞，36座本已接近完工的住宅現需拆卸重建。據悉，涉事數十座住宅部分已經出售，賣家本來正準備搬入。

【英國王室】查理斯首慶官方壽辰 30多年來再有君主騎馬閱兵 【下一頁】

涉事樓盤名為Darwin Green，發展商名為Barratt Homes。Darwin Green項目共有450座住宅，受影響住宅每棟價值高達85萬英鎊。Darwin Green距離劍橋大學不到2英里（約3.2公里），該區校網也有多間中小學。

樓盤約有90塊地塊，其中36塊正在施工，有指已建至屋頂的水平。不過屋苑出現沉降，當工人在住宅上層建築開始施工時，牆身出現裂縫。

原來受影響住宅的地基沒有預留位置放置用作預防沉降的保護層，導致地基移動，料需要花費數百萬英鎊來修復。

梅根播客唔達標 Spotify止蝕腰斬節目 【下一頁】

發展商決定拆除受影響住宅，上周已向劍橋市議會發出一份拆除通知文件，指由於地基失效要拆卸重建。

發展商發言人表示，公司在檢查過程中發現，Darwin Green項目中的少量空置住宅不符合既往標準。公司經評估後認為現階段最有效的行動，為拆卸住宅並再重建。

該項目第一期的住客去信發展商，要求發展商提供證據證明所居住的住宅地基安全，確保住宅不會貶值和無法轉售。

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責任編輯：鄭錦玲

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