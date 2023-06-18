【財爺網誌】陳茂波：政府會加強支持創科研發及新型工業化

▲ 陳茂波：政府會加強支持創科研發及新型工業化

財政司司長陳茂波發表網誌表示，政府會不斷加強對創科研發和新型工業化的支持，在《施政報告》中提出的100億元「產學研1+計劃」最近已獲立法會通過撥款，政府會分期向創新及科技基金注資以落實計劃，加速「從一到N」的科研成果轉化和商品化。

陳茂波指出，新一屆政府就任近一年以來，在創科方面的工作加速、添力，取得不少新進展，形容本港整體創科生態圈變得更為蓬勃。他以香港科學園舉例，稱過去一年共有320家企業進駐，按年上升30%，其中兩成來自內地或海外地區。科學園的科技企業在過去一年共籌募得約7.8億元資金。

數碼港方面，其內社群企業目前已超過1900間，初創企業的累計融資總額突破357億元，並擁有超過480個知識產權項目。他強調，只要提供適當的政策和技術扶持，香港絕對有能力實現工業4.0。

陳茂波：力求引進擁前沿科研技術企業落戶香港

陳茂波又稱，為了進一步加快壯大本地的創科生態圈，政府力求引進一些擁有前沿和科研能力技術的企業到香港，如業內龍頭企業能落戶，相信可帶動上下游的產業匯聚香港，達致群聚效應，亦可吸引相關的高端人才來港。

他指，引進重點企業辦公室成立約六個月來，已和超過150間企業會面，當中有部分是所屬產業的龍頭，以及擁有高端技術的企業，有些已提交了發展計劃書。政府會考慮相關企業對香港所能夠帶來的整體效益，與對方商討最合適的條件和方案。

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記者：伍鍵文