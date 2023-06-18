陳茂波：政府加強創科發展 「產學研1+計劃」將向創新及科技基金注資

財政司司長陳茂波周日（18日）發表網誌表示，政府會不斷加強對創科研發和新型工業化的支持，《施政報告》中提出的100億元「產學研1+計劃」會分期向創新及科技基金注資以落實計劃，加速「從1到N」的科研成果轉化和商品化。

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陳茂波以香港科學園為例，過去一年，共有320家企業進駐，按年上升30%，其中兩成來自內地或海外地區；數碼港方面，其內社群企業目前已超過1900間，初創企業的累計融資總額突破357億元；6間「獨角獸」企業中，一間智能物流的初創企業去年在港交所成功上市，另一間旅遊平台企業亦正籌備上市。

為進一步加快壯大本地的創科生態圈，陳茂波又指政府會力求引進一些擁有前沿和科研能力技術的企業來港。如果一些業內的龍頭企業能落戶，將可帶動上下游的產業滙聚香港，也會吸引相關的高端人才來港。

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他又指，引進重點企業辦公室成立約半年以來，已與逾150間企業會面，當中部分是所屬產業的龍頭，以及擁有高端科技的企業，部分已提交發展計劃書。政府會考慮相關企業對香港所能夠帶來的整體效益，與對方商討最合適的條件和方案。

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記者：鄭昊彤