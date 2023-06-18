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Elon Musk: 自動駕駛潛力高 為Tesla市值主要驅動力

環球政經 19:29 2023/06/18

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Tesla (美，TSLA) 執行長馬斯克（Elon Musk）周五 (16日) 出席於法國巴黎VivaTech論壇時表示，Tesla的市值與公司能否實現全自動駕駛直接相關。

 

 

【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

馬斯克多年來一直表示，Tesla接近解決自動駕駛問題，但該公司的車款目前仍僅提供需要人類駕駛的先進駕駛輔助功能。 他周五在論壇上演說重申這個論點，並表示自動駕駛是特斯拉市值的「主要驅動力」。

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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馬斯克表示：「公司的價值主要來自於自動駕駛。如仔細觀察我們的總汽車產量，今年將近 200 萬輛，但仍只占總汽車產量的 2%。自動駕駛的潛力在於自駕的價值很高，就算把實現自駕的可能性打著折，還是令人難以置信的珍貴。」

 

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記者：鄭昊彤

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