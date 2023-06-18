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【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍

股樓投資 19:05 2023/06/18

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內地年中電商節618迎來最後沖刺，京東 （09618） 於周六（17日）晚上8時啟動「618高潮期」，首10分鐘約30%國產品牌成交額按年增長100%，而京東3C數碼產品繼續吸引大量消費者，首10分鐘內，蘋果（美：AAPL）iPhone、小米 （01810） 、榮耀、華為、OPPO、vivo等手機品牌成交額亦按年增長翻倍。

 

【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

居家品類銷售同樣造好，據京東指首10分鐘內，數百個家電家居品牌成交額按年增長超100%，另外京東超市10分鐘內成交用戶按年增長超35%；奶粉品類成交額10分鐘破1000萬。奢品品類中，Celine、寶格麗BVLGARI增長超5倍。

京東表示，今年的「京東618」為投入力度最大的一次，如京東文具準備海量大牌低價文具， 1元福利搶購8秒破萬件，另外10分鐘內低至5.45元的太空鋁置物架，訂單量按年增長超10倍，低至9.9元4包洗臉巾訂單量按年增長超8倍，而低至7.9元的菜刀、低至9.9元的保鮮膜訂單量按年增長10倍。

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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京東指出，今年618能夠做到低價、高質、優服務，背後有賴公司優化供應鏈。其中，線上線下全渠道融合激發更多更廣的消費需求，西安、瀋陽、東莞、昆明、重慶、合肥等7座城市的京東MALL和超級體驗店，截止周六晚上8點10分，單店平均客流量破萬。今年京東618期間，京東到家聯動超38萬家線下門店繼續開啟「線上下單、門店發貨、商品小時達最快分鐘達」的即時零售方式。

 

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記者：鄭昊彤

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