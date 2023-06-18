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【巴士加價】5間專營巴士公司今日起加價 接近所有乘客每程車資多付不超1元

理財智慧 17:25 2023/06/18

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本地5間專營巴士公司今日（18日）起加價，加幅由3.9%至7%不等；大約87%乘客每程須多付不超過5毫車費，近乎全部乘客每程要多付的車費不超過1元。

 

【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

計及隧道費基金後，九巴實際平均加3.9%；龍運巴士加4.2%；城巴及新巴的市區線實際平均加4.9%、機場線平均加4.2%；新大嶼山巴士加價 7%。

行政長官會同行政會議於上月底通過5間巴士公司的加價申請。政府發言人早前表示，今次加幅已控制在較溫和水平，巴士公司亦應繼續投放資源改善巴士服務，包括乘客設施和安全設備、轉型至零排放巴士車隊等。
 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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運輸及物流局局長林世雄早前亦表示，明白加價不會受歡迎，但巴士公司需要額外資源，今次略為調整票價可改善巴士公司的財政狀況，投放資源改善服務及員工待遇。

 

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記者：鄭昊彤

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