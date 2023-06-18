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【現場直擊】巨型黃鴨快閃K11 MUSEA　大批遊人父親節「追鴨打卡」

理財智慧 15:59 2023/06/18

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巨型黃色橡皮鴨相隔10年後再度訪港，並於父親節正日（6月18日）快閃尖沙咀，經過K11 Musea對出海面，沿星光大道暢泳。為配合黃鴨「出巡」，K11 MUSEA亦免費大派意式雪糕菠蘿包。

    點擊圖片放大
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從現場所見，雖然今日天氣欠佳，但大批遊人仍然趁最後機會「追鴨打卡」。

資料顯示，黃色巨型橡皮鴨由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）製作，於本月10日起展出，展期原預計約兩星期，但主辦方考慮到天氣、成本等因素後，決定提早於父親節正日完結展覽。

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撰文 : 黃卓賢

K11 MUSEA 文娛藝術 父親節 展覽 尖沙咀

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