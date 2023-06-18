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【英國王室】查理斯首慶官方壽辰 30多年來再有君主騎馬閱兵

環球社會熱點 15:53 2023/06/18

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英王查理斯三世（King Charles III）上周六（17日）引來登基後首個官方生日，當局按照傳統舉行閱兵。查理斯騎馬參加閱兵，為相隔30多年以來再有英國君主騎馬參與。

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查理斯是次壽辰閱兵，一共有1,500名士兵及300匹馬參與，吸引大批民眾前往倫敦觀看。巡遊隊伍從白金漢宮出發，到聖詹姆斯公園附近的閱兵場，一眾王室成員都有到場觀看儀式。

皇家騎兵護衛隊亦有參與閱兵，據報士兵來自救生員等隊伍。

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查理斯身穿威爾斯衛隊制服，騎馬參與閱兵，英國上一次君主騎馬閱兵是於1986年，距離至今已37年。

查理斯身後為同樣身穿威爾斯衛隊制服的王儲威廉（Prince William），威廉和安妮公主（Princess Anne）及愛德華王子（Prince Edward）並列。

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其後則是一輛馬車，車上載著王后卡米拉、王儲妃凱特及威廉的三名子女。凱特身穿綠色禮服，符合她作為愛爾蘭衛隊上校的身份。英國王室指，兼任擲彈兵衛隊上校的卡米拉當時身穿擲彈兵衛隊制服。

英國國防部指，英國皇家海軍、陸軍和空軍都有參與閱兵，共約70架飛機從英國各地15個地點起飛，匯合後飛過倫敦上空。

責任編輯：李俊儀

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