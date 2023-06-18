【俄烏戰爭】非洲領袖抵俄調停 普京指從未拒絕和談

非洲領袖代表團由烏克蘭轉往俄羅斯，繼續嘗試調停俄烏戰爭。代表團與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤，普京聲稱俄方從未拒絕與烏克蘭和談，但俄方認為非洲提出的和平計劃很難實現。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）上周五（16日）與非洲領袖會晤後，表明烏方和談要求為俄軍從佔領的烏克蘭領土撤軍，而俄軍則指沒有商量餘地。

普京上周六（17日）在聖彼得堡附近一座宮殿，與非洲代表會晤。他表示俄羅斯從未拒絕過與烏克蘭和談，但遭到基輔政府阻撓。

不過俄方再三重申，任何和談計劃都必須考慮到新現實，即俄羅斯宣布吞併烏東四地及克里米亞，而上述條件卻為基輔的紅線。

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南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）於演說期間提出10點和平建議，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，莫斯科贊同非洲和平計劃的主要方法。

俄媒引述克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，普京對該計劃表現出興趣，但形容計劃很難實現，俄羅斯將繼續與非洲國家對話。

普京表示，俄方願與任何想在公平和承認各方合法利益的原則上建立和平的人，進行建設性對話。

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責任編輯：鄭錦玲