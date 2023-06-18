美財政部未列任何國家為滙率操縱國 惟列中國入外滙觀察名單

美國財政部在最新一份外滙政策報告中，未有將任何國家列為滙率操縱國，但將包括中國在內的7個經濟體列入外滙觀察名單，將密切關注它們的外滙操作。

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此次美國財政部公布半年度滙率政策報告，未將任何貿易對手國列為滙率操縱國，不過，將中國、南韓、德國、馬來西亞、新加坡、瑞士和台灣，列入觀察名單。

報告又重申，促請中國提高滙率政策操作透明度，指中國未能公布外滙干預數據，以及其滙率機制的主要特性，整體缺乏透明度，令中國在主要經濟體中表現與眾不同，值得財政部密切監控。

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記者：鄭昊彤