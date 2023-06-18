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【經濟數據】美國6月消費者信心指數初值升至63.9 創4個月新高

環球政經 15:01 2023/06/18

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美國密歇根大學6月消費者信心指數出爐，初值為63.9，高於市場預期的60及5月終值的59.2，更創下4個月以來新高，主要因消費者信心受到通脹有所緩和及債務上限危機解決所提振。

 

【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

6月現況指數初值為68，預期指數初值為61.3，兩者都高於預期及5月終值。另外消費者的短期通脹預期亦跌至逾兩年低位，報告顯示美國消費者對未來一年通脹率預期，由上個月的4.2%跌至3.3%，為自前年3月以來最低，5年通脹預期初值為3%，兩者都低於5月終值。

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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