【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊

橡皮鴨二重暢之旅在今日（18日）父親節終迎來完結，主辦商AllRightsReserved （ARR）於今早再提醒市民，如想把握最後機會與同一對鴨鴨打卡，要在其中一隻開始圍繞維港兩岸移動的海上巡遊前（下午1時）到中環海濱。



【巨型黃鴨】橡皮鴨本周日結束展覽 同日父親節將遊走維港兩岸（附路綫圖）【見下頁】

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海上巡遊將於下午1點開始，歷時約2個小時。其中一隻橡皮鴨暢游維港經過尖沙咀後，會游到灣仔會展對出海面，隨即原地完成展岀。





而原本留在中環海濱嘅橡皮鴨，將會等待另一隻橡皮鴨完成退場工作後，先會開始退場；但因深夜不齊適宜工作，預計將等待至星期一（19/6）早上完成展出。ARR亦提醒市民，由於近日天氣比較不穩，建議去觀賞橡皮鴨時注意安全。





橡皮鴨海上巡遊

地點：維港兩岸巡遊

時間：1PM開始

以下為海上巡遊及展出結束時間：



1PM前：一對橡皮鴨最後機會同場展出



1PM開始：一隻橡皮鴨開始海上巡遊



約3PM左右：巡遊橡皮鴨游到灣仔海面，隨即完成展出



約翌日早上：另一隻留在中環海面橡皮鴨完成展出

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

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記者：鄭昊彤