【加密貨幣】幣安據報與美監管機構達成協議 限美國平台員工可存取客戶資金

據《路透社》報道，加密貨幣交易所幣安（Binance），以及幣安美國平台，與美國監管機構達成一項協議，只限幣安美國平台的員工才可以接觸到客戶的資金，且只限於一段短時間之內。

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根據協議內容，幣安美國平台須採取措施，以確保任何幣安官方人員無法存取能夠接觸各類錢包的私人鑰匙，而協議正有待處理案件的法官簽署確認。幣安與幣安美國平台為兩個獨立運作的實體，但被指存在資金混合的風險。





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美國證券及交易委員會早前對幣安及其創辦人趙長鵬提出多項指控，包括誇大交易量及挪用客戶資金等，形容屬公然無視聯邦證券法，犧牲投資者利益。

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記者：鄭昊彤