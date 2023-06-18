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【TSLA】特斯拉半年累升111%　馬斯克透露股價再升玄機？

股市 08:51 2023/06/18

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【TSLA】特斯拉半年累升111%　馬斯克透露市值再升玄機？

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Tesla（美︰TSLA，特斯拉）行政總裁馬斯克（Elon Musk）與LVMH家族一直是世界首富排名的頭兩位，馬斯克在巴黎VivaTech創新大會上回應46歲的LVMH 接班人Antoine Arnault言論時認為，特斯拉的市值與能否解決自動駕駛問題直接有關，這話題事源年輕的Arnault認為，特斯拉市值達8270億美元，令這家奢侈品集團的估值相形見絀。

馬斯克回應指，他對股價走勢並無甚麼見解，認為估值是奇怪的事，他說：「有時我會話，嘻，我認為特斯拉的股價太高了，但股價反而上升，我喜歡，很好。」

馬斯克仍認為，特斯拉的市值與該公司能否完善自動駕駛技術有關。「實際上，公司的價值主要建立在自動駕駛系統上。如果你看看我們的汽車總產量，今年將生產電動車200萬輛或相近數字，但仍只佔總汽車產量的2%。」

馬斯克續指，自動駕駛的潛力是太大，就算打個折扣，仍非常值錢。他重申希望特斯拉車主將他們的電動車，變成自動駕駛的機械的士，這概念他曾經預期2020年實現。

馬斯克多年來一直表示，特斯拉接近解決自動駕駛問題，但該公司的汽車仍僅提供高級駕駛輔助功能。

不過，特斯拉今年累升112%，周五收報260.54美元。4月底再發力的原因，是馬斯克終於將Twitter生意轉交新的女CEO，而他全心全意回歸電動車本業，挽救市場對特斯拉減價後，毛利率下跌的信心，股價即突破兩年的下降通道回升，不過要重上414.497美元新高水平，仍有36%差距。

【Twitter】Twitter據報擬聚焦影片、創作者和商業合作　女CEO：想法獲馬斯克力撐

【TSLA】Tesla升近4%　馬斯克：願意對外授權Tesla自動駕駛技術

記者：譚志偉

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 自動駕駛 馬斯克
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