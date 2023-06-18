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【馬雲行蹤】馬雲現身杭州　出席阿里全球數學賽決賽

股市 06:38 2023/06/18

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【馬雲行蹤】馬雲現身杭州　出席阿里全球數學賽決賽

阿里巴巴 （09988） 創始人馬雲周六在杭州現身，出席「阿里巴巴全球數學競賽」決賽，據達摩院微信公眾號《達摩院DAMO》所指，馬雲在開賽前，來到杭州的賽事現場了解決賽情況，和選手、命題老師在線交流了對數學的理解。

「阿里巴巴全球數學競賽」決賽時間是周六下午2時至周日上午6時，參賽選手可以選擇比賽窗口期內任意連續的8小時作答，選手從5萬多名參賽者中晉級，來自全球19個國家共685人。他們來自各行各業，既有全球頂尖高校數學系的學生，也有律師、銷售員、文物修復師、程序員、快遞員，而參加預賽的5萬多人之中，近一半是女選手，年齡最大是67歲，也有初中生參賽。

馬雲在2018年發起創辦阿里巴巴全球數學競賽，目的是通過有樂趣的競賽，激發人們對數學的熱愛，與社會各界共同推動數學這門基礎學科。馬雲指，明年大賽還會不斷創新，給熱愛數學的人們帶來新的樂趣。

馬雲今年4月獲邀擔任香港大學管理及商業策略榮譽教授，任期3年，專注於金融、農業和企業創新方面的研究，其後亦獲日本東京大學聘請為「東京學院（Tokyo College）」客席教授。

ET財智Talk
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【阿里巴巴9988】阿里巴巴高開近2%　總裁Michael Evans：將天貓引入歐洲　在地化方式試點西班牙　「馬雲仍然非常關心公司」

【馬雲行蹤】馬雲獲東京大學聘為客席教授　冀分享創業、企業管理和創新等方面知識

記者：譚志偉

港股 阿里巴巴－SW（09988） 數學科 杭州 阿里巴巴 馬雲
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