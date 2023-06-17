【外賣平台】美團KeeTa月底深水埗、尖沙咀投入服務 下周舉辦3場送遞員簡介會

美團（03690）旗下香港外賣平台KeeTa表示，預計將於6月底在深水埗及尖沙咀投入服務，為優化送遞員初次外送體驗，將會舉行3場送遞員大型簡介會。

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首場大型簡介將於本月20日（下周二）下午2時半至4時舉行，而第2場於本月20日（下周二）下午4時半至6時舉行，第3場則會於本月23日（下周五）下午4時半至6時舉行。

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KeeTa於5月22日正式啟動服務，首階段選擇人口密集的旺角和大角咀作為試點，預計至年底服務可覆蓋整個香港。

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撰文：鄭日棱