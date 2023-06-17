【幣安風暴】比特幣升4%　幣安據報與美證交會達成協議　將所有美國客戶資金和錢包私鑰遷回美國境內

比特幣平台CoinDesk援引一份擬議的協議報道，Binance幣安、Binance.US（幣安美國）和美國證交會（SEC）達成協議，將所有美國客戶的資金和錢包私鑰遷回美國境內，以確保在短期內只有幣安美國的員工可以接觸到客戶資金。該份協議仍需監督此案的聯邦法官簽署生效。消息傳出後，比特幣升逾4%，本港時間下午3時50分，報26,635美元。

據該份協議，幣安美國將採取措施，確保Binance Holdings（幣安控股公司）的人員無法接觸其各種錢包的私鑰、硬件錢包、幣安美國的亞馬遜雲端運算服務工具。

據報，擬議的協議是為了應對SEC凍結幣安所有資產的動議，而協議中的其他條款將要求幣安美國創建幣安控股公司無法訪問的新加密錢包，以及向SEC提供額外訊息等，而在此期間，美國客戶仍可提取資金。

相關文章：

【幣安風暴】幣安美國與美證交會嘗試達成協議 避免全面凍結資產 趙長鵬：沒沽比特幣或幣安幣

編輯：胡學能