【假日好去處】旅發局維港嘉年華一連五周末舉辦 多場水上音樂會免費睇

香港旅遊發展局（旅發局）宣佈，由7月8日起一連五個周六日的晚上，將免費舉辦「樂聚維港嘉年華」供市民及旅客入場，活動包括維港水上音樂會、街頭表演、極限運動表演及幻彩詠香江水上煙火版，市民和旅客可免費入場。

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活動期間共上演20場維港水上音樂會。多個星期音樂會將分為「亞洲力量」、「音樂新世代」、「『硬地搖滾』派對」、「廣東流行匯 」及「電音狂熱」五大主題。逾40組香港、內地、台灣及海外歌手樂隊輪流登場，包括本地樂壇天后陳慧琳、唱作歌手馮允謙、王菀之，以及新生代音樂人Tyson Yoshi、吳林峰、Lolly Talk；內地樂隊Project Ace 、「OST女王」崔子格；台灣金曲獎候選歌王Hush、創作歌手YELLOW黃宣；泰國新星TYTAN 及南韓饒舌歌手 Reddy等。

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每場音樂會預料容納2,500名觀眾參與，當中八成為市民。音樂會現場沒有劃位及不設坐位，門票將在6月27日（星期二），以及7月17日（星期一）分兩輪，於旅發局電子平台免費發放。市民即日起可於Discover Hong Kong 網站預先登記帳戶，每個帳戶同一時間只可領取最多兩場音樂會門票 (每場一套兩張門票)。數量有限，領完即止。入場時出示門票上的QR code作為掃描之用，每個QR Code只限一人使用，只可使用一次。

門票領取詳情：

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此外，嘉年華亦安排了由25支來自本地及海外的表演隊伍組成風格不同的街頭表演，每周以一個特色主題沿灣仔海濱長廊演出。

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撰文：鄭日棱