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【職場趨勢】海外招聘拓人才庫　新世界：企業必需助其適應香港

16:00 2023/06/18

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本地人才不足，不少港企繼續在全球搶人才。香港大型發展商新世界發展，除靠海外招聘擴大人才庫外，也重視海外人才來港工作後的生活。透過企業的人力資源團隊，及來港生活服務平台，加快海外人才適應本港生活。

【請人攻略】看重員工長遠潛能　新世界覓5大特質人才

新世界發展執行董事及人力資源高級總監趙慧嫻指，海外招聘固然能擴大人才庫。惟海外人才來港工作考量較大，企業需要提供更多的來港支援。

海外人才考量多　設平台解惑

她解釋，尤其已組織家庭海外人才，不會只考慮來港工作的薪酬待遇，還要顧及其家人需要，如家庭成員是否適應香港生活、子女就學，及住宿等問題。

如從澳洲來港，他可能習慣居住空間很大，一回到家便彷如度假般；有些不是有錢便能解決，但我們也要盡量幫他。

據悉，該企去年12月已推出「來港生活服務平台」，助海外員工、港漂及內地專才了解由該企提供的住屋、教育、醫療、保險等服務。而專責招聘人才的新世界發展人力資源部助理總經理徐梓嘉，亦與其團隊化身「親善大使」，以協助他們盡早適應新生活。

參與海外員工來港規劃　關懷家庭所需

徐梓嘉認為，海外員工在確定來港到正式抵港，一般長達2至3個月。團隊在這段時間內，需要與他們保持聯繫及協助，參與他們來港生活的規劃，甚至會安排同事在海外員工及其家人抵港後，陪同他們遊覽香港。

該企人力資源部培訓及發展主管劉愛芝則補充，其人力資源團隊的思維模式或有別與其他公司，特別是在協助海外員工來港方面，比起照顧員工，團隊更關懷其整個家庭的各方需要。其關注員工關係及健康的團隊，策劃不同的員工活動時，也傾向多舉行家人可參與的活動。

【職場趨勢】港企忽視員工職業倦怠　6成打工仔不願回辦公室工作

【人才荒】人才流失問題有增無減　移民、尋求更高報酬為主因

記者：殷凱怡

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