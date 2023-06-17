▲ 【Twitter】Twitter據報擬聚焦影片、創作者和商業合作 女CEO：想法獲馬斯克力撐

馬斯克（Elon Musk）旗下的Twitter據報計劃將重點放在影片、創作者和商業合作上，以振興該公司在數碼廣告以外的業務。路透引述消息人士指，6月5日開始擔任Twitter行政總裁的Linda Yaccarino，周四（15日）向公司投資者表示，公司正在與政治和娛樂人物、支付服務以及新聞和媒體出版商就潛在的合作關係進行早期溝通。

馬斯克去年10月完成收購Twitter，而他所聘用的Yaccarino曾擔任NBCUniversal（NBC環球）廣告主管，而Yaccarino在NBC環球實現廣告銷售現代化，外界認為聘用Yaccarino是一個訊號，表明數碼廣告仍是Twitter優先事項。

數個廣告商類別廣告支出按年增至少4成

有一些廣告購買公司曾建議客戶在馬斯克收購後暫停在Twitter上的廣告支出。但據Yaccarino周內向投資者演講的投影片，現時沒有任何一家主要廣告商建議客戶暫停在Twitter落廣告。

有關投影片顯示，包括華納兄弟、Mondelez（美：MDLZ）、麥當勞（美：MCD）和沃爾瑪（美：WMT）在內的知名品牌在最初暫停在Twitter落廣告後，經已恢復在Twitter上的廣告。消息人士稱，Yaccarino告訴投資者，現在幾個廣告商類別的廣告支出按年增長至少40%，包括健康、消費包裝商品和金融服務。

該公司還專注增加平台上的影片內容。投影片顯示，直立影片現在佔到在Twitter上花費時間的10%以上。消息人士稱，Twitter預想可在內容創作者的短片旁賣廣告和贊助。

消息人士補充，Yaccarino近日還告訴同事，馬斯克對其想法表達強烈支持，雙方的工作關係有積極的開端。

▲ Twitter行政總裁Linda Yaccarino。

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編輯：胡學能