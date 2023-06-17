【虛擬保險】OneDegree：開放式廚房若違反屋宇署條例　或被取消火險

早前將軍澳一個單位涉在未經屋宇署批准下拆除主力牆，其後屋宇署到該單位調查，發現單位廚房與客廳之間的一幅非結構牆及一道門亦被拆除，廚房被擴大及延伸至客廳，與批准圖則不符，已要求業主按批准圖則還原。

虛擬保險公司OneDegree表示，相關改動即俗稱將「梗廚（圍封式廚房）」經裝修改動為開放式廚房。與拆除主力牆一樣，相關改動若未「入則」並由屋宇署批准，有機會違反《建築物條例》。一般保險公司火險保單中，皆載有由火險公會訂立的建議標準條款，其中A33一條列明：「投保人必須遵守下列政府機構所公佈之一切有關各項規章，條例及任何通告，如不遵守則足以影響或增加本保單所保之危險情況： (i)消防事務處及／或(ii)勞工處及／或(iii)危險品條例及／或(iv)工廠暨工業經營條例及／或(v)其他有關條例。」

OneDegree副行政總裁周美華表示，根據保單條款，若單位在未有向屋宇署入則申請並獲批的情況下，作出結構改動，已違反《建築物條例》，保險公司有權終止其火險投保。若業主購買單位時已是開放式廚房，擔心其火險保單會否不受保障，可以向田土廳查詢單位的原始間隔是否開放式廚房，若發現原始間隔為圍封式廚房，可向專業人士查詢，是否需要還原間隔，或向屋宇署作出申請。

周美華補充，購買火險一般是銀行承造按揭的必要條件之一，不過根據銀行公會發出的《銀行營運守則》，業主有權自行選擇保險公司或銀行購買火險，不一定要向按揭銀行或其介紹的保險公司投保。該公司調查顯示，自行格價及購買火險，可節省高達90%的保費開支，每年節省金額約港幣5,000元。以一般樓宇按揭供款三十年計，一共可節省約港幣15萬元的保費開支。

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編輯：胡學能