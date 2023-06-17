  • 28°C
香港時間 : 2023617日 (週六) 12:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日圓匯價】日圓兌港元跌至5.51算、日本央行未撤YCC　專家教路幾時唱yen最好

股市 09:58 2023/06/17

分享：

分享：

暑假將至，又到去日本旅行旺季，港人相當關注日圓走勢。日本央行周五公布議息結果，將基準利率繼續維持於負0.1厘，10年期國債收益率目標維持在0%附近，符合預期。議息結果公布後日圓受壓，日圓兌每美元跌1.1%，報141.8，每百日圓兌港元跌1.1%，報5.51。

專家：日本7月議息或撤YCC挺日圓

獨立外滙商品分析師盧楚仁表示，近日美國加息致日圓貶值，但日央並不希望日圓持續走弱，若日央下月底議息之時，圓滙仍繼續處於1美元兌140日圓甚或更多，日央有成熟條件採取行動提高YCC上限或取消YCC，以此手段令日圓回升，甚至藉機調整政策。

盧楚仁預期，日央今年內會取消YCC，一旦日央採取此舉，市場會預期有後着包括退市、加息，而會令日圓上升，市民若計劃遊日本，現時日圓低位，更適宜「唱定yen」。他估計今年底日圓可升至1美元兌120水平（每100日圓兌6.5港元），而日央較大機會在明年初加息。

植田和男：物價不確定性偏高

日本央行行長植田和男表示，日本將需要更多時間才能達致2%通脹目標，通脹雖已連續13個月超過2%，但未來仍有可能跌穿2%通脹水平，而過去25年的非傳統貨幣政策效果和副作用，將是央行檢討過去政策時的主題。

植田和男又指，物價將處於上升趨勢，但不確定性偏高，包括年度薪酬協商結果。至於下月是否可調整YCC，他稱，央行通過仔細權衡每項措施的收益和成本來決定政策，央行將會傳達對經濟和價格的看法，以及其政策對市場功能的影響等副作用。

新加坡銀行首席經濟學家曼蘇爾莫希烏丁（Mansoor Mohi-uddin）預期，隨着日本通脹堅挺，日央將在今年提高YCC上限甚或結束該措施，惟央行官員將保持存款利率為負值以刺激增長，從而使日本的風險資產進一步受益。

日圓於低迷徘徊時，日本股市受惠寬鬆，日經指數周五升0.7%，收報33706點，再創33年高。

相關文章：【日本議息】日圓挫1%低見141.92　兌港元低見5.51　日本央行：如有必要將毫不猶豫加碼寬鬆

相關文章：【日本負利率】野村資管：日本負利率政策料持續至明年　加息將是日本央行最後一擊

記者：胡學能

日圓 外滙 貨幣政策 經濟 指數 加息 金融 銀行 通脹 日本
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美國經濟】聯儲局：美國服務業關鍵部分的通脹仍很高　許多產業勞動力需求續高於供應

下一篇文章

【日本議息】日圓挫1%低見141.92　兌港元低見5.51　日本央行：如有必要將毫不猶豫加碼寬鬆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本旅遊】國泰航空派1.2萬張免費日本機票、可揀選5個目的地　6月26日起接受登記（附登記連結）
【日本旅遊】國泰航空派1.2萬張免費日本機票、可揀選5個目的地　6月26日起接受登記（附登記連結）
【微軟MSFT】習近平會見微軟創辦人蓋茨、形容對方是「我們的老朋友」　並稱中美關係基礎是在民間
【微軟MSFT】習近平會見微軟創辦人蓋茨、形容對方是「我們的老朋友」　並稱中美關係基礎是在民間
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌139點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌139點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【日本議息】日圓挫1%低見141.92　兌港元低見5.51　日本央行：如有必要將毫不猶豫加碼寬鬆
【日本議息】日圓挫1%低見141.92　兌港元低見5.51　日本央行：如有必要將毫不猶豫加碼寬鬆
【中國救市】基建股走強　傳中國擬推大規模經濟刺激措施　包括發行萬億人幣特別國債、加大基建支出、放寬限購等
【中國救市】基建股走強　傳中國擬推大規模經濟刺激措施　包括發行萬億人幣特別國債、加大基建支出、放寬限購等
【美股收市】美股「四巫日」波動 道指收跌108點 納指回吐0.7% （不斷更新）
【美股收市】美股「四巫日」波動 道指收跌108點 納指回吐0.7% （不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款