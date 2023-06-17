【日圓匯價】日圓兌港元跌至5.51算、日本央行未撤YCC　專家教路幾時唱yen最好

暑假將至，又到去日本旅行旺季，港人相當關注日圓走勢。日本央行周五公布議息結果，將基準利率繼續維持於負0.1厘，10年期國債收益率目標維持在0%附近，符合預期。議息結果公布後日圓受壓，日圓兌每美元跌1.1%，報141.8，每百日圓兌港元跌1.1%，報5.51。

專家：日本7月議息或撤YCC挺日圓

獨立外滙商品分析師盧楚仁表示，近日美國加息致日圓貶值，但日央並不希望日圓持續走弱，若日央下月底議息之時，圓滙仍繼續處於1美元兌140日圓甚或更多，日央有成熟條件採取行動提高YCC上限或取消YCC，以此手段令日圓回升，甚至藉機調整政策。

盧楚仁預期，日央今年內會取消YCC，一旦日央採取此舉，市場會預期有後着包括退市、加息，而會令日圓上升，市民若計劃遊日本，現時日圓低位，更適宜「唱定yen」。他估計今年底日圓可升至1美元兌120水平（每100日圓兌6.5港元），而日央較大機會在明年初加息。

植田和男：物價不確定性偏高

日本央行行長植田和男表示，日本將需要更多時間才能達致2%通脹目標，通脹雖已連續13個月超過2%，但未來仍有可能跌穿2%通脹水平，而過去25年的非傳統貨幣政策效果和副作用，將是央行檢討過去政策時的主題。

植田和男又指，物價將處於上升趨勢，但不確定性偏高，包括年度薪酬協商結果。至於下月是否可調整YCC，他稱，央行通過仔細權衡每項措施的收益和成本來決定政策，央行將會傳達對經濟和價格的看法，以及其政策對市場功能的影響等副作用。

新加坡銀行首席經濟學家曼蘇爾莫希烏丁（Mansoor Mohi-uddin）預期，隨着日本通脹堅挺，日央將在今年提高YCC上限甚或結束該措施，惟央行官員將保持存款利率為負值以刺激增長，從而使日本的風險資產進一步受益。

日圓於低迷徘徊時，日本股市受惠寬鬆，日經指數周五升0.7%，收報33706點，再創33年高。

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記者：胡學能