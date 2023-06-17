【獎賞優惠】ZA Bank夥Deliveroo推限時「最勁抽」獎賞 送過30萬份餐廳折扣及指定獎賞

ZA Bank宣布獲戶戶送加盟「最勁抽」，並向ZA Bank用戶推出超過30萬份的熱門餐廳折扣優惠及指定獎賞。由即日起至6月30日，用戶憑ZA Card在戶戶送上單筆消費滿10元後參與「最勁抽」，即有機會抽中戶戶送折扣獎賞。

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當中包括ZA Bank用戶獨家專屬禮遇，憑指定折扣券經戶戶送於譚仔雲南米線、麥當勞、PizzaExpress 及吉野家下單滿150元即減20元，而其餘獎賞包括，等值100元的折扣券（只限戶戶送新客戶）、5元外賣自取折扣券、30元生活百貨折扣券、及10元現金券，不過用戶須以ZA Card 簽賬，方可享有優惠。

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撰文：鄭日棱