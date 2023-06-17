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【請人攻略】看重員工長遠潛能　新世界覓5大特質人才

16:00 2023/06/17

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全球人才短缺問題持續，如何招募及培育更多人才，成為各行業港企人力資源部門的一大任務。本港四大發展商之一的新世界發展，近年向非行內人才招手，冀擴展人才庫（Talent pool）。另透露具5大特質的人才將較受該企青睞。

【職場趨勢】港企忽視員工職業倦怠　6成打工仔不願回辦公室工作

新世界發展執行董事及人力資源高級總監趙慧嫻認為，坊間不少企業請人比較傳統，較為偏向聘請與行業「100% match（脗合）」人才或新入行人士。鑑於全球人才短缺是企業人力資源面臨的一大挑戰，該企早已改變招聘策略，定下6大方向（見表），除了考慮無工作經驗的本地及海外求職者外，亦希望招募非行內人士，或對行業未必太熟悉的人才。

考慮長遠潛能　覓無懼挑戰人才

她補充：

當然我們不會找一些完全與行業不相關的人士，但更重視求職者自身的可發展潛能，如可發展的機會、領導才能等Long-term potential（長遠潛能），冀能藉此擴大企業的人才庫。

對於招聘人才，特別是無經驗者或非行內人士，趙慧嫻坦言，具企業家精神、渴望和不怕工作具挑戰性，以及渴望作出改變或帶來影響力的人士，正是該企最想物色的人才。此外，敢於表達個人意見和建議，同樣亦是他們期望在求職者身上看到的特質。

人才本身的處事心態固然重要，但對於管理級別等職位而言，具一定的工作經驗，亦是考慮因素之一。對有一定工作經驗的資深員工，趙慧嫻指，會更着重其領導團隊的能力，以及是否清晰知道自己的發展方向。另亦看重求職者在面試時，是否能有所得着，如增加對該企的認識及認同。

具數碼技能　成大趨勢

近期人工智能（AI）工具成為各行業爭相使用的輔助工具，同時亦改變人力資源趨勢。當問及該企會否跟隨熱潮，透過更多AI應用，以解決人手不足的挑戰時，她與人力資源部培訓及發展主管劉愛芝均認為，員工需學習及具備數碼及技術技能，必成大趨勢。人力資源部門應成為各部門數碼化的模範，如在內部分享如何將數據轉化成實際洞察。

然而，人與人之間的溝通難以被AI取代。趙慧嫻則強調，無論是甚麼職業、職位，具有良好溝通能力是必須的。所謂的「良好溝通」不應只留於是否與他人能順暢地交流，而是能透過該次對話，其中一方、甚至雙方都能有所增值。

【人才荒】人才流失問題有增無減　移民、尋求更高報酬為主因

【日本人才荒】時薪76元也請不到人　日本酒店業缺人影響復甦

記者：殷凱怡

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