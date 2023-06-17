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【巴士加價】九巴及龍運新票價明日起生效 月票價格維持不變直至9月中

理財智慧 04:45 2023/06/17

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早前行會批準九巴加價3.9%，新票價將於明日（6月18日）起生效，九巴表示最新票價資料已上載至九巴及龍運網頁www.kmb.hk及手機應用程式App1933，乘客可於新收費表的頁面輸入個別路線，查詢各路線調整票價後的全程及分段收費。

【小鵬9868】小鵬G6預訂數字火爆 6月29日上市 股價急升11%【下一頁

【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
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至於在「九巴月票」方面，九巴表示月票780元的售價將維持多三個月，直至2023年9月17日（星期日）為止，而在9月17日後，「九巴月票」售價將於微調至800元，屆時月票將繼續適用於九巴及龍運逾450條路線。

【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

（附詳情）港鐵13/6 起一連30日推免費抽獎活動 每日送5000份獎品 包括全年免費車票【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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