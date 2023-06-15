【公屋申請】本年度可編配公屋單位估算約24,100個 約七成半將編予公屋申請者

房委會資助房屋小組公佈2023至24年度公屋單位編配預算，2023至24年度可供編配公屋單位估算約24,100個，其中約8,500個為新單位，約15,600個為回收單位。

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根據房委會估算，其中18,000個單位將編配予公屋申請者。房委會預留3,700個單位作各類調遷用途、900個單位予體恤安置類別，另為公務員公共房屋配額計劃預留1,000個單位。此外，房委會預留300個單位安置受清拆項目影響的居民，另備200個單位安置受重建項目影響的居民。

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另外，房委會表示2022至23年度實際編配公屋單位為30,888個，較原先估算多11.9%，主要是受疫情影響，令前一年度公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃和改善居住空間調遷計劃部分揀選單位程序和入伙手續延至該年度進行。

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撰文：鄭日棱