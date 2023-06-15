【住宅用地】荃灣私人住宅地招標出售 8月18日截標

地政總署公布，2023至24年度賣地計劃內位於荃灣油柑頭的用地下周五公開招標出售，8月18日截標。

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地皮為荃灣市地段第430號，地盤面積約48,673平方米，指定作私人住宅用途，樓面面積介乎82,620平方米至97,200平方米，不包括由買方按賣地條件興建、屬政府地方的展能中心暨嚴重弱智人士宿舍。此外，用地所建住宅單位總數不得少於1,940個，全數須為首置單位。

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撰文：鄭日棱