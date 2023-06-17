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【騰訊雲】 騰訊雲連續4年入選 Gartner《雲 AI 開發者服務魔力象限》研究報告

理財智慧 20:16 2023/06/17

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Gartner 最新發布的2023年度《雲 AI 開發者服務魔力象限》(Magic Quadrant for Cloud AI Developer Services)研究報告，騰訊雲連續第四年入選 Gartner 魔力象限。

【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名【見下頁】

 

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【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？【見下頁】

 

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該報告基於執行能力和戰略層面兩項評估標準對全球 CAIDS(雲 AI 開發者服務)廠商進行評估,而伴隨的《雲 AI 開發者服務關鍵功能》報告則涵蓋三大 AI 領域,包括計算機視覺、自然語言處理和自動機器學習(AutoML)。

 

【姜濤 X 無糖可口可樂】姜濤現身MOKO互動體驗區首唱無可取代 逾千姜糖迫爆商場唱生日歌【見下頁】

 

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魔力象限中執行能力評估標準包括產品或服務、總體生存能力、銷售執行/定價、市場回應能力/記錄、市場執行、客戶體驗與操作等指標;而戰略層面評估標準則包括市場理解和策略、銷售策略、產品供應策略、商業模式、垂直/行業策略、創新與地理策略等指標。

 

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記者：張以正

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