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乘聯會崔東樹：汽車消費是未來拉動消費的核心 惟年輕人撐不起中國車市

股樓投資 18:31 2023/06/17

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全國乘用車聯席會祕書長崔東樹出席中國汽車藍皮書論壇時指，房地產消費面臨下行壓力，而汽車消費才是未來拉動消費的核心重點，換購需求是未來汽車消費市場的主力。

【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名【見下頁】

同場加映﹕【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

不過，他認為Z世代的年輕人撐不起來中國車市，「不要指望年輕人，一定要指望我們中老年人」。在其看來，中老年人已擁有很多財富，而年輕人壓力較大。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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記者：張以正

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