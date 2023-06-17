乘聯會崔東樹：汽車消費是未來拉動消費的核心 惟年輕人撐不起中國車市

全國乘用車聯席會祕書長崔東樹出席中國汽車藍皮書論壇時指，房地產消費面臨下行壓力，而汽車消費才是未來拉動消費的核心重點，換購需求是未來汽車消費市場的主力。

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不過，他認為Z世代的年輕人撐不起來中國車市，「不要指望年輕人，一定要指望我們中老年人」。在其看來，中老年人已擁有很多財富，而年輕人壓力較大。

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記者：張以正