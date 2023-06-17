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【閱文 772】閱文侯曉楠：傳統出版與數字出版融合 為全球文化交流的創新趨勢

股樓投資 17:56 2023/06/17

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閱文集團(00772)CEO、騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠出席論壇時表示，傳統出版與數字出版的融合發展，已經成為全球文化交流的創新趨勢。他認為網絡文學是跨文化交流最具活力的載體之一，正是源於高度開放的文化共創與產業共創，網絡文學才能夠匯聚無數創作者、用戶和產業夥伴，成為世界性文化現象。
 

【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

    點擊圖片放大
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侯曉楠指，全球共創生態圈，是網絡文學的未來。公司希望攜手全球的創作者與產業夥伴，進一步打造創新、開放、包容的全球共創新生態，為促進文明交流互鑑探索數字時代的新思路。

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記者：張以正

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